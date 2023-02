Azərbaycan fövqəladə hallar nazirinin müavini, general-leytenant Etibar Mirzəyev Türkiyədədir.

Metbuat.az xəbər verir ki, E. Mirzəyev Kahramanmaraşa gedərək, FHN-in şəxsi heyəti ilə görüşüb, tapşırıqlarını çatdırıb.

