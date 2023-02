"Çadıra ehtiyacımız var".

Metbuat.az İTV xəbər-ə istinadən xəbər verir ki, bunu Türkiyənin daxili işlər naziri Süleyman Soylu Azərbaycanın fövqəladə hallar naziri general-polkovnik Kəmaləddin Heydərovla telefon danışığında deyib: "Kəmaləddin qardaşım, bir az daha çox çadıra ehtiyacımız var. Bununla bağlı səy göstərərsən, minnətdar olaram".

