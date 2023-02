Azərbaycanın məscidlərində Türkiyədə zəlzələ qurbanlarının ruhlarına Quran oxunub.

Metbuat.az əbər verir ki, namazda yüzlərlə şəxs iştirak edib.

Əjdərbəy məscidində qılınan namazda Türkiyənin Azərbaycandakı səfiri Cahit Bağçı da iştirak edib.

