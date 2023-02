Lənkəran sakini pensiyasından Türkiyədə zəlzələdən zərərçəkən ailələrə ianə göndərib.

Metbuat.az xəbər verir ki, rayonun pensiyaçı sakini Mirzə Səfərov aldığı 321 manat pensiyanın 100 manatını ianə edib.

87 yaşlı Mirzə Səfərov Lənkəran rayonunun Göyşaban kənd sakinidir.

