Zəlzələdən 102 saat sonra Hatayın İsgəndərun rayonunda 5 mərtəbəli binanın dağıntıları altından 6 nəfər xilas edilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, zəlzələdə xəsarət alanlar təcili tibbi yardım maşınları ilə xəstəxanaya aparılıb.

Məlumata görə həmin binada başqa insanların da olduğu və xilasetmə işlərinin davam etdiyi bildirilib.

