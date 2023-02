Böyük Britaniyanın Baş naziri Rishi Sunak, “London Universitet Kolleci” Türk Tələbə Birliyinin Kahramanmaraş zəlzələlərindən zərər çəkənlərə yardım kampaniyasına qatılıb. Metbuat.az xəbər verir ki, o universitetə gedərək tələbələrə yardım qutularının yığılmasında kömək edib. Şagirdlərə yardım materiallarını qablaşdırmaqda kömək edən Sunak, həmçinin papaq, şərf və ədyal bağışlayıb.

