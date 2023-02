Türkiyədəki zəlzələnin gücü niyə bu qədər dağıdıcı oldu? - Dünyanı silkələyən 3 yüz illik səbəb

“Episentri Kahramanmaraşda yerləşən və 10 vilayətdə dağıntılara səbəb olan 7,7 və 7,6 bal gücündə zəlzələlər ola bilər ki, yüzlərlə ildir yığılmış təzyiqin üzə çıxması nəticəsində baş verib”.

Metbuat.az xəbər verir ki, “Washington Post”da yayımlanan məqalədə belə deyilir. Qəzetin ABŞ Geoloji Xidmətininməlumatlarına və ekspert rəyinə əsaslanan məqaləsində qeyd edilir ki, zəlzələ bölgə ilə yanaşı dünyada hiss edilib. Bildirilib ki, Şərqi Anadolu tavası boyunca Anadolu və Ərəb tavalarının sürüşərək bir-birinə sürtülməsi güclü təzyiq əmələ gəlməsi ilə nəticələnib. Seysmoloq və tədqiqatçı Judith Hubbard güman edir ki, zəlzələyə səbəb olan təzyiq yığılması 300 ilə qədər davam edib.

Bildirilir ki, bu zəlzələdən sonra Anadolu və Ərəbistan tavaları 3-3,5 metr yerini dəyişib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.