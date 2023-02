Azərbaycanda son sutkada 21 nəfər koronavirusa yoluxub.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Nazirlər Kabineti yanında Operativ Qərargah məlumat yayıb.

Qeyd olunub ki, sağalananların saıy 22 nəfər təşkil edib, 1 nəfər isə virusun qurbanı olub.

Aktiv xəstə sayı hazırda 153 nəfərdir.

