​Sumqayıt məktəbinin direktoru Türkiyədə gündəm oldu: Davranışı təqdir edildi / VİDEO

“Trthaber” Sumqayıtda məktəb direktorunun Türkiyədəki zələzlə ilə bağlı dəstək çıxışında dair sujet yayımlayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, sujetdə müəllimin sitatları yer alıb:



"Türk bizim canımızdır, ciyərimizdir. Türkün başına gələn bəla bizim başımıza gələn bəladır. Biz Türkiyəyik".

Məktəbin direktoru Bəhseyiş Ələmsaqov İctimai TV-yə deyib:

"Heç kimin təsiri və göstərişi olmadan ürəyimin səsinə qulaq asdım. Dərhal bütün şagirdlərimi məktəbin qarşısına topladım. İstədim ki, şagirdlər ölkəmizin, xalqımızın başına gələn fəlakəti görsünlər”.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.