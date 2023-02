Son sutkada koronavirus əleyhinə peyvənd vurduranların sayı açıqlanıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Nazirlər Kabineti yanında Operativ Qərargah məlumat yayıb.

Qeyd edilivb ki, 24 saat ərzində 275 nəfər peyvənd vurdurub.

