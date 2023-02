Sosial şəbəkədə İsmayıllıda zəlzələ baş verməsi ilə bağlı məlumat yayılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, Türkiyədə baş verən zəlzələdən sonra belə məlumatın yayılması insanlar arasında təşvişə səbəb olub.

Məsələ ilə bağlı Respublika Seysmoloji Xidmət Mərkəzindən APA-ya verilən açıqlamada bildirilib ki, yayılan məlumat şayiədir. Qeyd edilib ki, ümumiyyətlə zəlzələ baş verən zaman bu barədə operativ olaraq Mərkəzin saytında məlumat paylaşılır.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.