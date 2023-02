Türkiyənin Hatay vilayətində vaxtilə “Cənnətdən bir görüntü” adı altında satılan bina da zəlzələ nəticəsində yerlə bir olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, 12 mərtəbəli 250 mənzilli bina tamamilə dağılıb. Məlumata görə, hadisə zamanı binada min nəfərin yaşadığı güman edilir. Onların arasında futbolçular da var.

