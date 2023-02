Türkiyədəki zəlzələlər nəticəsində dağılan binanın podratçıları ölkədən qaçarkən tutulub.

Metbuat.az xəbər verir ki, Hatayda 2013-cü ildə “Rönesans Rezidans” adlı tikinti şirkəti tərəfindən inşa olunan bina zəlzələ zamanı tamamilə dağılıb.

Bu hadisədən sonra tikinti şirkətinin podratçıları qaçmağa cəhd göstəriblər. Onlar hava limanında saxlanılıblar.

