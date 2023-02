Türkiyənin Adana vilayətində 4,8 bal gücündə zəlzələ baş verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə AFAD məlumat yayıb. Zəlzələnin episentri Kahramanmaraş, dərinliyi 7 km olub.

Xatırladaq ki, fevralın 6-da ocağı Türkiyənin Kahramanmaraş şəhərinin Pazarcık rayonu olan 7,7 maqnitudalı və 9 saat sonra episentri eyni şəhərin Elbistan rayonu olan 7,6 maqnitudalı iki zəlzələ olub. Dağıdıcı zəlzələ nəticəsində ölənlərin sayı 19 388 nəfərə çatıb.

Təbii fəlakət nəticəsində 77 711 nəfər yaralanıb.

