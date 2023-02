BMT-nin Humanitar Məsələlər üzrə Baş katibin müşaviri Martin Griffits Suriyanın zəlzələdən zərər çəkmiş bölgələrinə yardım səylərini artırmaq üçün əlavə 25 milyon ABŞ dolları yardım ayrıldığını bəyan edib.

Metbuat.az Report-a istinadən xəbər verir ki, bunu BMT-nin sözçüsü Stefan Dujarrik jurnalistlərə açıqlamasında deyib.

“Bu əlavə vəsaitlər zəlzələlərdən zərər çəkmiş yüz minlərlə insanın təcili ehtiyaclarını qarşılamağa yönələcək”- sözçü bildirib.

