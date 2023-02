Ürəyi Türkiyə ilə döyünən Şəki sakini təqaüdçü Hikmət Musayev qarlı havaya baxmayaraq yardım məqsədi ilə pul göndərib.

Metbuat.az xəbər verir ki, 72 yaşlı H.Musayev bildirib ki, o pensiyasını gözləmədən yardım etməyi özünə borc bilib: "100 manat borc götürmüşəm. Pensiyamı alan kimi qaytaracam. Hamımız yardım etməliyik".

Qeyd edək ki, Hikmət baba da Vətən Müharibəsində pensiyasını orduya bağışlamışdı.

Daha ətraflı Baku TV-nin süjetində:

