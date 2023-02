Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi (XİN) İsrailə başsağlığı verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə XİN-in rəsmi tviter hesabında paylaşım edilib.

"Şərqi Qüdsdə avtobus dayanacağında baş verən terroru şiddətlə qınayırıq. Həlak olanların ailələrinə başsağlığı verir, yaralananların tezliklə sağalmasını arzulayırıq”, - paylaşımda qeyd olunub.

