2-ci kurs tələbəsi faciəvi şəkildə öldü - FOTO

Milli Aviasiya Akademiyasının ikinci kurs tələbəsi Asəf Salahov vəfat edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə onun müəllimi, Bərdə rayonu Qazaxlar kənd orta məktəbinin direktoru Elşən Ramizoğlu sosial şəbəkə hesabında paylaşım edərək məlumat verib. O qeyd edib ki, tələbə ötən gün yaşadığı evdə dəm qazından boğularaq dünyasını dəyişib.

“Atasının nə əziyyəti ilə, hansı kasıblıqla oxuduğunu, Asəfin hansı əziyyət çəkdiyini çox yaxşı bilirəm. Bu cavan yaşın, bu əziyyətin qisməti belə olmalı deyildi”- deyə Elşən Ramizoğlu yazıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.