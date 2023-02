Bu gün Ermənistan Türkiyəyə humanitar yardım göndərib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Ermənistanın Xarici İşlər Nazirliyi məlumat yayıb.

Qeyd edilib ki, humanitar yardım daşıyan yük maşınları sərhəddəki Marqara körpüsündən keçərək zəlzələ baş verən bölgəyə doğru yola düşüb

