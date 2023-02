"Yeni paytaxt salınsın, adı Heydərabad olsun" - Deputatdan TƏKLİF

Azərbaycanda yeni şəhərin salınması təklif edilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu təkliflə Milli Məclisin bu gün keçirilən iclasında deputat Azər Badamov çıxış edib.

Deputat bildirib ki, yeni şəhər Heydərabad adlandırılmalıdır: “Şəhərdə göydələnlərin olması problemli haldır. Binaların sıx tikilməsi də təhlükəsizlik baxımdan problem yaradır. Allah etməsin hər hansı fövqəladə hal baş versə, təhlükəli hal yaşanacaq. Yeni şəhər salınmalıdır. Həmçinin bu şəhərə paytaxt statusu verilməlidir. Bununla bərabər əhəmiyyətli dövlət orqanları həmin şəhərə köçürülməlidir. Bu il “Heydər Əliyev İli” olduğundan təklif edirəm ki, bu şəhərin adı Heydərabad adlandırılsın. Bununla da ümumilli liderin adı əbədi yaşayar və ruhu şad olar”.

