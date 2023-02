AFFA İntizam Komitəsi "Turan Tovuz"u 1600 manat məbləğində cərimələyib.

Metbuat.az Peşəkar Futbol Liqasının rəsmi saytına istinadən xəbər verir ki, buna Tovuz təmsilçisinin azarkeşlərinin XXII turda "Kəpəz"lə matçda meydana kənar əşyalar atması səbəb olub.

Qeyd edək ki, qarşılaşma "Turan Tovuz"un 2:0 hesablı qələbəsi ilə bitib.

