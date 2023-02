FIFA Türkiyə və Suriyaya zəlzələyə görə humanitar yardım göstərəcək.

Metbuat.az ali futbol qurumunun rəsmi saytına istinadən xəbər verir ki, bunun üçün 1 milyon ABŞ dolları məbləğində vəsait ayrılıb.

Türkiyə Futbol Federasiyası (TFF), Suriya Futbol Assosiasiyası (SFA) və qeyri-hökumət təşkiları ilə məsləhətləşmələrdən sonra zəruri əşyaların alınmasına, paylanmasına başlanacaq.

Qurum vəziyyəti izləyəcəklərini, gələcək tədbirlər üçün TFF və SFA ilə əməkdaşlığı davam etdirəcəklərini bildirib.

