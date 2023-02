Naxçıvanda yaşayış binasında güclü yanğın - VİDEO / YENİLƏNİB

Fövqəladə Hallar Nazirliyinin (FHN) Böhran Vəziyyətlərində İdarəetmə Mərkəzinə Naxçıvan şəhəri, 2-ci mikrorayon ünvanında yerləşən beşmərtəbəli yaşayış binasının dam örtüyündə baş vermiş yanğın yanğından mühafizə bölmələri tərəfindən söndürülüb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə FHN məlumat yayıb.

Əlavə məlumat veriləcək.

16:09

Naxçıvanda güclü yanğın başlayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə sosial şəbəkələrdə görüntülər yayılıb.

Qeyd edilib ki, yanğın 3-cü mikrorayon adlanan ərazidə yerləşən yaşayış binalarından birində baş verib.

