Meyxana aləminin ən məşhur simalarından olan Rəşad Dağlının həbs edilməsi pərəstişkarları və meyxanasevərləri ən çox üzən məqamdır. Onun zindan həyatı yaşamasına ən çox üzülənlərdən biri isə sənətdə və şəxsi həyatda dostu kimi tanınan Balaəlidir.

Metbuat.az xəbər verir ki, Balaəli Rəşadı tez-tez ziyarət edən şəxslərdəndir. Bu dəfə onun idarə etdiyi avtomobil, dostu üçün getdiyi zindanın qarşısında görüntülənib.

Bu da həmin kadrlar:

