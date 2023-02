Türkiyədə zəlzələdə ölənlərin sayı 39 672 nəfərə çatıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Türkiyənin daxili işlər naziri Süleyman Soylu bildirib.

Onun sözlərinə görə, ümumilikdə 82 min bina zərər çəkib.

