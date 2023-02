Türkiyənin daxili işlər naziri Süleyman Soylu canlı efirdə duyğulu anlar yaşayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, Soylu “Cnn türk”ə video görüntü formatında müsahibə verərkən duyğulanıb. Soylu zəlzələ barədə xəbəri alandan dərhal sonra bölgəyə getdiklərini bildirib. Soylunun sözlərinə görə, fəsadları yerində görəndən sonra o, zəlzələnin necə dəhşətli olduğunu bir daha müşahidə edib. Soylu danışarkən bir neçə dəfə dayanıb. Onun duyğulandığı diqqətdən qaçmayıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.