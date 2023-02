Rusiya ordusunda komandanlar DƏYİŞDİ

Rusiya 4 hərbi bölgənin komandanlıqlarına təyinatlar edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu haqda Rusiya Müdafiə Nazirliyi açıqlama yayıb.

Bildirilib ki, general-leytenant Andrey Mordviçiyev Mərkəzi Hərbi Dairə komandanı, general-leytenant Rüstəm Muradov Şərq Hərbi Dairəsinin komandanlığına, general-leytenant Yevgeni Nikiforov isə hərbi hissə komandanlığına təyin edilib. Qərb Hərbi Dairəsinin komandanlığı, general-leytenant Sergey Kuzovlyev isə Cənub Hərbi Dairəsinin komandanlığına təyin olunub.

Qeyd edək ki, ötən ilin avqustundan Şərq Hərbi Dairəsinin komandanı olan və bu gün rəsmi təyinatı açıqlanan Rüstəm Muradov Ukraynadakı əməliyyatlarda “Vostok” qrupuna rəhbərlik edir. Muradov 2020-2021-ci illərdə Rusiyanın Qarabağdakı sülhməramlı qüvvələrinə də komandanlıq edib.

