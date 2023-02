Amerika Birləşmiş Ştatlarının Prezidenti Co Bayden Rusiya - Ukrayna mühüribəsinin ildönümü ilə bağlı önəmli açıqlamalar edəcək.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Ağ Ev rəsmiləri məlumat yayıb.

Qeyd edilib ki, fevralın 20-22 də Polonyaya səfər edən Bayden orada mətbuat konfransı keçirəcək.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.