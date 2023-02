Türkiyəli müğənni Yıldız Tilbe açıqlaması ilə diqqət çəkib.

Metbuat.az xəbər verir ki, o, öləndən sonra dəfninə siyasətçilərin buraxılmamasını istəyib: "Mən öləndə dəfnimdə 1 dənə belə siyasətçi istəmirəm, gəlməsinlər. Dəfnimə gələrkən cibinizə dəmir qəpik böyüklüyündə daşlar qoyun. 1 siyasətçi gələrsə, daşlayın, getməzlərsə, mən Allahın izni ilə qalxaram, bəlkə bir neçəsini özümlə apararam. Heç birini istəmirəm", - deyə o qeyd edib.

