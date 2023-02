Türkiyənin Qaziantep şəhərində xilasedicilər dağıntılar altından 2 milyon dollar tapıblar.

Metbuat.az Türkiyə mediasına istinadən xəbər verir ki, tapılan pullar polisə təhvil verilib. Məlumata görə, həmin pullar elə zəlzələ dağıntıları altından xilas edilən şəxsin yanında olub.

