Fevralın 18-i səhər saatlarından etibarən Rusiya Silahlı Qüvvələri əsas səylərini Kupyansk, Limansk, Baxmut, Avdeyevsk və Miner istiqamətlərində hücum əməliyyatları keçirmək üçün cəmləyir.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Ukrayna Baş Qərargahı məlumat yayıb.

Qeyd edilib ki, Ukrayna əsgərləri Luqansk, Donetsk və Xarkov vilayətlərinin 20 yaşayış məntəqəsində Rusiya Federasiyasının hücumlarını dəf edib”, - məlumatda deyilir.

