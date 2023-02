Kəlbəcərdə tikinti-bərpa işləri zamanı bədbəxt hadisə baş verib.

Metbuat.az Qafqazinfo-ya istinadən xəbər verir ki, Toğanalı-Kəlbəcər tunelində daş qopması nəticəsində bir nəfər fəhlə ölüb.

Ölən şəxsin 1968-ci il təvəllüdlü Osman Kaya adlı Türkiyə vətəndaşı olduğu bildirilir.

Faktla bağlı araşdırma aparılır.

