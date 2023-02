Rusiya Silahlı Qüvvələrinin əsas ehtiyatı hələ işə salınmayıb - Rus hərbi ekspert

"Rusiya hərbçilərinin qismən səfərbərlik çərçivəsində çağırılan əsas ehtiyatı hələ ki, təmas xəttində işə salınmayıb".

Metbuat.az xəbər verir ki, bu açıqlamanı hərbi ekspert İvan Konovalov Ukraina.ru ilə söhbətində bildirib. O bildirib ki, səfərbər edilmiş döyüşçülərin ehtiyatı mərhələli şəkildə tətbiq edilir.

" İndi RF Silahlı Qüvvələrinin bölmə və bölmələrinin hazırlığı davam edir.Döyüşçülər göndərilməzdən əvvəl səfərbər edilmişlər tam təlim keçirlər. Hazırlıqsız insanları döyüşə atmağın nə mənası var?" - Konovalov deyib.

Konovalov onu da qeyd edib ki, deyib ki, xüsusi hərbi əməliyyat zonasında müəyyən strategiyanı aparmaq üçün kəmiyyət faktoru vacibdir.



