“ASAN FM” radiosunun rəhbəri, aparıcı Emin Musəvinin təqdimatında yeni layihəyə başlanılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, “Ağdam-2023” adlanan layihədə, “Ağdama nə qədər insan köçəcək? Bu köç nə vaxt başlayacaq? Tikinti nə zaman başlayacaq? Yeni Ağdam nə ilə fərqlənəcək?”, - kimi suallar öz cavablarını tapacaq.

Daha ətraflı süjetdə:

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.