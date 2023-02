Xəbər verdiyimiz kimi, Münhendə Prezident İlham Əliyev, Gürcüstan Baş naziri İrakli Qaribaşvili və Ermənistan Baş naziri Nikol Paşinyanın iştirakı ilə plenar iclas keçirilir.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, plenar iclasın gedişatı zamanı Paşinyanın mikrafonla oynaması diqqət çəkib.

Həmin görüntüləri təqdim edirik:

