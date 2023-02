30 ilə yaxın müddətdə işğala məruz qalmış Cəbrayıl rayonu Horovlu kəndinin görüntüləri yayımlanıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Şərqi Zəngəzur 1 saylı Bərpa, Tikinti və İdarəetmə Xidməti məlumat yayıb.

Həmin görüntüləri təqdim edirik:

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.