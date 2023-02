Ermənistan ordusunun hərbçisi Hayk Petrosyan N saylı hərbi hissəsinin mühafizə zolağında güllələnib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Ermənistan Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb.

Qeyd edilib ki, ağır güllə yarası alan hərbçinin ölüb.

Hadisənin başvermə şəraiti araşdırılır.

