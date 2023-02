"Qayınana" filmindəki qayınana indi az olar. Elə xasiyyətdə nənələrimiz olub, nə edək".

Metbuat.az xəbər verir ki, bu sözləri Xalq artisti İlham Namiq Kamal "O üz" verilişində deyib. Aktyor gəlinləri tənqid edərək bunları deyib: "İndiki gəlinlər də müsibətdir. İndikilərə söz demək olmur. Onlar qayınana ilə yaşamaq istəmirlər. Necə olur həyat yoldaşını öpürsən, amma anası ilə yaşamaq istəmirsən? Bununla bağlı film çəkilməlidir".

