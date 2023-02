Cəlilabad Diaqnostika Mərkəzinin qeydiyyat otağında tüstülənmə baş verib və FHN qüvvələri tərəfindən qısa müddət ərzində qarşısı alınıb.

Bu barədə Metbuat.az-a Fövqəladə Hallar Nazirliyindən (FHN) məlumat verilib.

11:52

Cəlilabad Müalicə Diaqnostika Mərkəzində yanğın başlayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, hadisə yerinə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin (FHN) yanğınsöndürənləri və texnikaları cəlb olunub.

Hazırda yanğının qarşısını almaq işləri aparılır.

