3 gün öncə yeni təyinat alan direktor məktəbdə narazılığa SƏBƏB OLDU

Zaqatalada 3 gün öncə Vətən Müharibəsi Qəhrəmanı Valeh Bədəlov adına Aşağı Tala kənd 1 nömrəli tam orta məktəbə yeni direktor təyinatı narazılığa səbəb olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, sözügedən məktəbdə Məhnurə İsmayılova direktor vəzifəsinə təyin edilib. Bununla bağlı isə məktəbdə narazılıq yaranıb. Kollektiv yeni direktorun idarəçiliyindən narazıdır. Bildirirlər ki, vəzifəyə təyin olunandan sonra yeni qadağaların tətbiqinə başlayıb. Məktəbdə hazırda dərs keçirilmir.

Şəki-Zaqatala Regional Təhsil İdarəsindən sorğumuza cavab olaraq bildirilib ki, hazırda məsələ araşdırılır, ictimaiyyətə bu barədə əlavə məlumat veriləcək.

Qeyd edək ki, Zaqatala şəhər Ş.Qurbanov adına 3 nömrəli tam orta məktəbin əvvəlki direktoru çalışmanın yaş həddinə çatdığına görə onunla bağlanmış əmək müqaviləsinə xitam verilib.

