"Cənubi Qafqazdakı vəziyyət barədə də danışdıq".

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu Türkiyənin xarici işlər naziri Mövlud Çavuşoğlu ABŞ dövlət katibi Entoni Blinkenlə birgə keçirdiyi mətbuat konfransında deyib.

Onun sözlərinə görə, həm ABŞ, həm də Türkiyə Azərbaycan və Ermənistanla təmasdadır: "Məqsədimiz regionda sülhün təmin olunmasıdır".

