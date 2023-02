Xəbər verdiyimiz kimi, ötən gün Gəncə şəhərində 1989-cu il təvəllüdlü müğənni Turxan Əliyev və 2000-ci il təvəllüdlü rəqqasə Aytən Abdullayeva dəm qazından boğularaq ölüblər.

Metbuat.az unikal.az-a istinadən xəbər verir ki, Turxan Əliyev ailəli olub. Onun 1 övladı var.

Rəqqasə Aytən Abdullayevanın isə Türkiyə vətəndaşı ilə qeyri-rəsmi ər-arvad münasibətində yaşadığı bildirilir.

Qeyd edək ki, T.Əliyev və A.Abdullayevanın cansız bədənləri kirayə yaşadıqları evdə tapılıb.

