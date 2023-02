İqtisadiyyat Nazirliyinə yeni səlahiyyət verilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu, Prezident İlham Əliyevin “İstehlakçıların hüquqlarının müdafiəsi haqqında” qanuna dəyişikliklərin tətbiqi barədə imzaladığı fərmanda əksini tapıb.

Beləliklə, əhalinin ərzaq təhlükəsizliyinin təmin edilməsi ilə bağlı zəruri tədbirlərin hazırlanıb həyata keçirilməsi məqsədilə müvafiq İqtisadiyyat Nazirliyi tərəfindən hər il Nazirlər Kabinetinin müəyyən etdiyi qaydada ərzaq balansı tərtib olunacaq.

