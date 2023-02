Jurnalistlər Zelenskinin bunkerinə getdilər

Ukraynada jurnalistlər prezident Vladimir Zelenskinin bunkerində olublar.

Metbuat.az xarici mətbuata istinadən xəbər verir ki, bunkerə prezidentə yaxın şəxslər və bir neçə jurnalist baş çəkib.

Məlum olub ki, Zelenski işıqsız və mobil rabitənin olmadığı bu bunkerdə müharibə başlayandan keçən ilin may ayının əvvəlinə kimi olub.

Jurnalistlərə orada bildirilib ki, bunkerdə yaşamaq istəyən hökumət üzvlərinə heç bir detalı açıqlamamaq, oradakı şəraiti və qidalanması ilə bağlı heç bir yerdə məlumat verilməməsi barədə iltizam alıb. Nəhayət, bunkerə girişdə parollar hər gün dəyişir.



