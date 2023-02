Naxçıvan televiziyası və radiosunun yerüstü və rəqəmsal yayımında fasilə yaranıb.

Metbuat.az Report-a istinadən xəbər verir ki, fasilə Naxçıvan Muxtar Respublikası Radio-Televiziya Ötürücü Mərkəzində aparılan texniki yeniləmələrlə əlaqədardır.

Yayım İP televiziya və internet vasitəsilə kəsintisiz həyata keçirilir.

Yeniləmələr bitdikdən sonra yerüstü və rəqəmsal yayım bərpa olunacaq.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.