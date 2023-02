Kilian Mbappe Liqa 1-də 64 ildən sonra rekorda imza atdı

PSJ klubunun futbolçusu Kilian Mbappe Fransa Liqa 1-in tarixinə düşüb.

Metbuat.az "Opta Sports"a istinadən xəbər verir ki, 25 yaşlı hücumçu çempionatda 150 qol vuran ən gənc futbolçu adına sahib çıxıb.

Mbappe buna XXIV turda "Lill"ə 4:3 hesabı ilə qalib gəldikləri matçda dubl edib.

Fransa millisinin üzvü bunu 24 yaş iki aylıq olarkən bacarıb. Mbappe 1959-cu ildə 26 yaş iki ayında 150-ci qolunu vuran Jyust Fontenin rekordunu qırıb.

Qeyd edək ki, Kilian Mbappe cari mövsüm bütün turnirlərdə PSJ-nin heyətində 28 oyuna çıxıb, 27 qol və 6 məhsuldar ötürmə ilə yadda qalıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.