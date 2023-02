Ermənistanda ehtiyatda olan hərbçilər üçün təlim-məşq toplanışının keçirilməsi planlaşdırılır.

Metbuat.az “Sputnik Armenia”ya istinadən xəbər verir ki, bu barədə Nazirlər Kabinetindən bildirilib.

Qeyd olunub ki, hökumətin qərar layihəsinə əsasən təlimlərə 1000-ə yaxın hərbçi cəlb olunacaq. Məqsəd döyüş bacarıqlarını təkmilləşdirməkdir.

Təlimlərin aprelin 15-dən iyunun 15-dək keçirilməsi nəzərdə tutulur.

