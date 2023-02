Rusiya müdafiə naziri Sergey Şoyqu Kollektiv Təhlükəsizlik Müqaviləsi Təşkilatının (KTMT) Baş katibi İmanqali Tasmaqambetovla görüşüb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Rusiyanın Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidməti məlumat yayıb.

Görüş zamanı tərəflər KTMT-nin hərbi imkanlarının inkişaf etdirilməsi, güc potensialının təkmilləşdirilməsi məsələlərini müzakirə edib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.