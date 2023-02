Türkiyənin Hatay şəhərində 6,4 bal gücündə zəlzələ olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə ölkənin Fövqəladə Halların İdarə Olunması Agentliyi (AFAD) məlumat yayıb.

Yeraltı təkanlar yerli vaxtla 20:04-də Defne rayonunda qeydə alınıb.

Zəlzələnin yerin 7 kilometr dərinliyində baş verdiyi qeyd edilib.

6,4 bal gücündə zəlzələdən sonra mərkəzi Samandağda 5,8 bal gücündə daha bir zəlzələ baş verib. Şəhərdə bəzi binaların uçduğu bildirilir.

