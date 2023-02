Bu gün saat 11:00-dan etibarən 2022-2023-cü tədris ilinin II yarımili üzrə şagirdlərin yerdəyişməsi prosesi aktivləşdirilib.

Bu barədə Metbuat.az-a Elm və Təhsil Nazirliyindən xəbər verilib.

Proses //sy.edu.az/login elektron sistemi üzərindən həyata keçiriləcək.

Qeyd edək ki, XI siniflər üzrə şagirdlərin yerdəyişməsi isə aparılmayacaq.

